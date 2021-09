Licata, in cammino nei luoghi che furono della cantautrice Rosa Balistreri

In cammino nei luoghi di Rosa Balistreri. Le associazioni VisitAgrigento e Qanat ricordano la cantautrice licatese con una passeggiata - guidata dal giornalista Angelo Augusto - nei luoghi in cui è cresciuta, a partire dal quartiere Marina di Licata dove cantava a squarciagola sin da bambina. Tra viuzze e vicoli caratteristici la casa in cui Rosa Balistreri è nata e ha vissuto con la propria famiglia e i murales che artisti giunti da ogni parte d’Italia le hanno dedicato. Durante il trekking urbano canzoni, interpretazioni e poesie dedicate alla cantastorie da Beatrice Gucciardo, Debora Troia e Paolo Marletta.

«A noi – ha detto il giornalista Angelo Augusto - Rosa Balistreri scorre nel sangue, non ci abbandona mai. Quindi abbiamo colto insieme a VisitAgrigento e all’associazione Qanat l’opportunità di ricordarla nei giorni in cui ricade l’anniversario della morte, il 20 settembre del 1990. Visitiamo i luoghi di Rosa Balistreri a Licata partendo dalla sua abitazione nel quartiere Marina. Ci ha fatto piacere vedere tanti artisti alla passeggiata che spontaneamente si sono esibiti per un omaggio a Rosa. Licata – ha aggiunto - offre tante possibilità come la provincia di Agrigento in generale, grandi opportunità di sviluppo di un territorio che non è povero, non lo è affatto, però dovremmo probabilmente crederci di più. Il fatto che gli occhi delle persone che camminano nei luoghi di Rosa Balistreri con noi sono pieni di gioia, perché ascoltano il racconto e le canzoni di Rosa e perché vedono luoghi belli, ci fa molto piacere e ci sprona ovviamente a continuare su questa via».

«È per noi una grande emozione – ha detto Marcello Mira di VisitAgrigento - tornare nuovamente a Licata con l’evento dedicato al ricordo di Rosa Balistreri dopo quello del 10 luglio scorso legato ai luoghi dello sbarco degli americani in Sicilia. Siamo davvero contenti e tanti partecipanti alla passeggiata e artisti sono arrivati da ogni parte della Sicilia per omaggiare la grande cantautrice siciliana».

«Sicuramente – ha detto la giovane cantante licatese Beatrice Gucciardo - è per me una grande emozione interpretare i brani di una grande donna come Rosa Balistreri, la prima cantautrice italiana che ha suonato con una chitarra. Un personaggio che mi ha subito affascinato. È da diversi anni che porto in giro i suoi brani, da “Cu ti lu dissi” agli altri che man mano vado studiando». «Sono molto emozionata, venire nei luoghi di Rosa Balistreri – ha detto la cantante palermitana Debora Troia - è stato sempre un obiettivo e finalmente oggi l’ho realizzato. Sono molto orgogliosa di portare Rosa in giro perché ogni volta si produce attorno alla gente una grandissima emozione». «Rosa Balistreri è nel nostro cuore da diversi anni, abbiamo già curato– ha detto Marilia Peritore di Qnat - la realizzazione due murales dedicati alla cantastorie licatese, uno a piano delle Palme e l’altro a piano San Calogero. Questi sono i luoghi di Rosa e il percorso in sua memoria è il nostro modo di ricordarla».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE