Premiato un bambino di Ribera: è fra i cinque alunni più buoni d'Italia

Carmelo Vella, di Ribera, che frequenterà la quarta elementare dell’istituto «Navarro», è tra i cinque alunni di scuole elementari e medie d’Italia ai quali è stato assegnato il premio della bontà «Hazel Marie Cole» per l’anno 2021.

Fin dalla prima elementare ha scelto come compagno di banco Paolo, un bimbo diversamente abile, e si dedica a lui fin dall’ingresso a scuola e poi in classe. Lo accompagna in bagno e all’ora di merenda, lo imbocca anche a costo di farsi sporcare. Insomma, si prende cura del compagno, che è sempre presente nella vita di Carmelo, come hanno raccontato ieri gli insegnanti, in occasione della consegna al piccolo della lettera giunta dall’organizzazione del premio, nei locali dell’istituto riberese.

Carmelo al compimento del diciottesimo anno di età riceverà 1.000 euro dalla Fondazione Hazel Marie Cole, che quest’anno, per la prima linea del premio, ha colto i gesti del piccolo riberese, di due siracusani e di altri due alunni di scuole del centro Italia. Un grande abbraccio ieri mattina ha unito la dirigente della scuola, Paola Triolo, la maestra della classe, Romina Di Martino, le mamme dei due bambini, Linda Moscato e Liliana Zabbara. «Lo aiuto a mangiare, lo porto in bagno, gli voglio tanto bene», dice Carmelo. Paolo è stato accolto molto bene anche dagli altri compagni della classe.

