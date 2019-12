Musica: è uscito "Ciao", il nuovo singolo della band agrigentina Sensazione Sonora

È online il nuovo brano dei Sensazione Sonora, band nata a Sambuca di Sicilia nel 2006. "Ciao" è una canzone a tema sentimentale, uno sfogo per una storia d'amore non riuscita o forse non ancore realizzata. Il brano è stato scritto e composto da tre siciliani Sergio Lo Cicero, Nicolò Randazzo e Ivan Sparacino. Arrangiamenti delle chitarre di Federico Quartana.

A spiegare il testo è proprio Sergio, uno dei fondatori della band: "'Ciao' è un brano che mi rappresenta tantissimo, in cui sfogo il mio malessere dovuto a una storia d'amore. Non sapendo come contattare questa ragazza, ho deciso di comporre questa canzone. Il brano unisce il genere pop ed elettronica, il che è per noi una novità, avendo sempre preferito lo stile del pop rock". La band vanta già diverse pubblicazioni, premi e collaborazioni con diversi artisti.

Il testo completo:

