Nonna Maria spegne centosei candeline, festa a Canicattì

Altro compleanno centenario a Canicattì. Esattamente 106 gli anni raggiunti e festeggiati da Maria Tornammè nata il 3 dicembre 1919 a Canicattì. A festeggiarla per l'occasione oltre ai familiari, parenti ed amici anche l'amministrazione comunale che per mano del vicesindaco Giangaspare Di Fazio le ha fatto dono di una elegante targa beneagurale.

La signora ormai vedova da tempo ha avuto 4 figli, tre femmine ed un maschio e naturalmente tanti nipoti e pronipoti che per l'occasione hanno continuato a riempirla di attenzioni ed affetto.

La signora Maria Tornammè a suo modo è stato un personaggio pubblico visto che sino all'età della pensione ha lavorato per tanti anni come segretaria ed infermiera prima presso un noto pediatra e successivamente nello studio di un altrettanto noto oculista di Canicattì facendosi apprezzare sempre per puntualità, cortesia e competenza.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

