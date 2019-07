A Porto Empedocle una spiaggia libera per cani: firmata l'ordinanza

Confermata per il quinto anno consecutivo la possibilità di avere a Porto Empedocle la spiaggia libera con accesso consentito ai cani. Era il 13 luglio del 2015 quando veniva inaugurata in maniera sperimentale. La spiaggia aperta ai cani è sempre la stessa: 80 metri dei 250 complessivi in località "Spiaggetta", tra il molo di Ponente del porto e la centrale termoelettrica.

Il comandante della Guardia costiera di Porto Empedocle, Gennaro Fusco, ha, nelle ultime ore, firmato la nuova ordinanza che disciplina l'ingresso di cani e padroni sia in spiaggia che in acqua.

"A carico di proprietari e conduttori dei cani è fatto obbligo - torna a ripetere la nuova ordinanza della Capitaneria di porto di Porto Empedocle -, di munirsi di paletta e sacchetto e provvedere alla rimozione delle deiezioni degli animali, di munire i cani di guinzaglio o museruola, di avere provveduto all'iscrizione degli animali all'anagrafe canina, di esibire, in caso di controlli delle autorità, certificati sanitari in corso di validità e libretto di vaccinazioni".

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE