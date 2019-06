Clarissa Marchese attacca chi critica il suo abito da sposa: "Voi con le magliette dei cinesi"

A guastare le nozze di Clarissa Marchese, nata a Sciacca ma cresciuta a Ribera, c'hanno pensato diverse haters che hanno attaccato l'ex Miss Italia del 2014 criticando il suo abito da sposa. Nel mirino anche i tanti sponsor, che avrebbero garantito servizi e prodotti in cambio di pubblicità.

Ma andiamo con ordine.

Qualche giorno fa, Clarissa Marchese ha sposato Federico Gregucci. Una cerimonia in grande stile per la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne due anni fa.

I due infatti si sono sposati al Duomo di Capua, in provincia di Caserta. Un sogno realizzato per la bella Clarissa, nata il 16 aprile 1994 in Sicilia appunto.

Clarissa Marchese, la Miss Italia di Sciacca ha sposato il suo Federico: le foto del matrimonio Clarissa è nata a Sciacca I due si sono conosciuti due anni fa a Uomini e donne Clarissa ha studiato a Parma Un momento della cerimonia Clarissa ha partecipato come concorrente a Cuochi e fiamme Clarissa è apparsa nel videoclip Un’emozione fantastica, di Massimo Di Cataldo Il giorno dell’incoronazione L’addio al nubilato Clarissa è stata l’undicesima Miss Italia proveniente dalla Sicilia, terza di fila dopo Giusy Buscemi e Giulia Arena Insieme a Federico

È stata eletta Miss Italia durante la 75esima edizione del concorso, gareggiando con il numero 23.

Ecco che, il giorno dopo le nozze, Clarissa è venuta a conoscenza di diverse critiche nei suoi confronti e sul suo costosissimo abito da sposa, scatenando in lei un duro sfogo affidato ad un lungo post pubblicato sui social.

“Allora ragazzine, - ha scritto la Marchese - io non vi dò assolutamente importanza, perché già vi immagino sedute sul vostro divanino, nella vostra casa triste, afflitte dalla vostra vita infelice, con la magliettina dei cinesi di 1.50 € che vi sentite Anna Wintour criticando il mio Galia Lahav".

Apriti cielo. Una dura replica quella di Clarissa, che l'ha spinta subito dopo a fare un passo indietro, nella speranza di dare una immagine più corretta di se stessa.

"Dovete capire che nella vita esistono gli sfoghi - ha poi spiegato la modella -. Mi scuso con chi si è offeso anche perché chi mi segue davvero sa che sono tutt’altro che materialista. Il mio era un riferimento al fatto che chi mi critica non sono di certo grandi stilisti, o critici di moda o simile, ma credo invece siano ragazze che non hanno niente di meglio da fare che sputare veleno sugli altri".

