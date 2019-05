Vigata Comics, numerosi gli appassionati presenti a Porto Empedocle

Tre giorni tra tornei di Videogames, Retrogames con i ragazzi di Gamescollection. Una vera festa per appassionati a Porto Empedocle per il Vigata Comics, dove la Torre Carlo V è stata scelta come location della fiera del fumetto, del videogioco e del Cosplayer.

Madrina di eccezione è stata Hisui Cosplay proveniente da Malta. Ospiti della manifestazione anche il fumettista Sergio Criminisi , il dj Dario Giammusso, e la scuola di danza Tersicorea.

Nei vari stand dove si vendeva di tutto, dal fumetto al videogioco, alle pietanze giapponesi, action figures. Al centro della fiera il Cosplay contest dove i ragazzi provenienti da Agrigento e provincia hanno esibito i loro costumi con la vincitrice di questa prima edizione con il costume di Zelda tutto realizzato a mano.

Durante la tre giorni presente anche vari gruppi di scout che hanno animato la fiera con giochi all'aperto. In ambito videoludico si sono svolti i tornei di Fifa 19 e di giochi come Fortnite e Jump Force.

Prossimo appuntamento in Sicilia è l'Etnacomics.

