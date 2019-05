Premio "Donne e Vino" a Roberta Urso, manager della cantina Settesoli di Menfi

E' stato assegnato a Roberta Urso, da diciotto anni P.R. & Communication Manager di Cantine Settesoli, nonchè delegata regionale Sicilia dell'Associazione Nazionale Donne del Vino, il premio "Donne e vino" per il 2019. Un riconoscimento "per l'impegno profuso - si legge nella motivazione - nella valorizzazione del vino e del territorio siciliano in un'area, quella di Terre Sicane, dove i vitigni esprimono caratteristiche uniche di tipicità ed eleganza".

La consegna del premio avverrà venerdi 3 maggio, alle ore 18.00, a Palazzo Panitteri a Sambuca di Sicilia. Alla cerimonia interverranno il Sindaco Leo Ciaccio, Gunther Di Giovanna, Presidente della Strada del Vino Terre Sicane, Gori Sparacino della Federazione Italiana Strade del Vino, Susanna Gristina, Presidente di Kòrai, Territorio, Sviluppo e Cultura, che presenterà l'iniziativa Zeste Hub e Vincenzo Cusumano, Direttore dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio.

"È un riconoscimento che accetto con piacere e che mi rende felice - dice Roberta Urso - in quanto sono molto legata al territorio delle Terre Sicane. Mi ritengo una privilegiata perché lavoro nella mia terra e per la mia terra e perché credo nei valori che animano il mondo della vitivinicoltura, che rappresenta una grande possibilità per costruire un'immagine ancora più forte e positiva della Sicilia".

Il premio "Donne e Vino", giunto alla nona edizione, è stato assegnato in passato a Stefania Lena, Pia Berlucchi, Mariangela Cambria, Isabella Bossi Fedrigotti, Arianna Occhipinti, Enza La Fauci, Francesca Ciancio e Gabriella Anca Rallo. L'iniziativa vuole affermare il legame tra vino e cultura attraverso l'esperienza nel vino al femminile. Un riconoscimento che premia il loro costante impegno nel raccontare ed interpretare con il vino di qualità l'identità del territorio.(ANSA).

