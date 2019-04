Sanremo Rock, la band agrigentina Malarazza 100% Terrone approda in finale

Classificandosi primi nella finale regionale, i Malarazza 100% Terrone approdano alla fase finale della 32esima edizione del Sanremo Rock, che si terrà dal 4 al 6 di giugno prossimi presso il “Teatro Ariston” di Sanremo.

Il gruppo di San Giovanni Gemini e Cammarata, che esegue musica folk-rock, ha preceduto i “Tre Terzi” classificatisi secondi e i “Superzero” terzi. Al termine della gara c’è stato anche un ripescaggio ottenuto dai “Minima Moralia”. La finalissima si terrà il 7 giugno e sarà live.

“ I giudici – afferma Salvatore Alessi che è l’autore dei brani del gruppo - hanno molto apprezzato i nostri brani inediti e il nostro genere leggermente fuori dalle righe e siamo davvero contenti che la nostra musica sia arrivata cosi spontaneamente alla giuria e al pubblico in sala.”

“Ci siamo da sempre presentati con la nostra musica inedita – continua Salvatore Alessi – preservando il linguaggio del folk siciliano che in alcuni casi abbiamo presentato in chiave moderna. Adesso rappresenteremo la Sicilia al teatro Ariston e riteniamo di poterlo fare al meglio perché i nostri brani sono nati dall'amore che nutriamo per la nostra terra. Un esempio è dato dal nostro album “Sciatu” che raccoglie 10 brani inediti dedicati a personaggi, leggende e vicende legate alla Sicilia; tracce come “zio pino” che ha avuto un eco nazionale.”

La band nasce nel 2005 a San Giovanni Gemini e tra le tante musiche prodotte, nel dicembre del 2014 dedicano un brano, chiamato "Zio Pino", a Don Pino Puglisi.

Vari i premi, riconoscimenti, concorsi e festival locali per i Malarazza 100% Terrone : nel 2012 giungono primi alla seconda edizione del Festival “Sikania Music Fest” – Bivona, nel 2013 ottengono il primo posto e il premio al miglior chitarrista alla seconda edizione del “Quisquina Music Fest” – Santo Stefano di Quisquina, nel 2013 il primo posto alla terza edizione del “Free Power Fest” – Cammarata e nel 2014 conquistano il primo piazzamento alla Prima Edizione del “Prizzi Band Contest” – Prizzi.

Adesso la partecipazione alla finale che per la band agrigentina potrebbe aprire un nuovo futuro.

