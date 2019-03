Sciacca sposa il movimento Fridays For Future: oggi la proiezione del film "Un Baiano Pirandelliano"

Il movimento Fridays for Future, nato dal coraggio dalla 15enne svedese Greta Thunberg, arriva anche in Sicilia, in particolare a Sciacca dove un gruppo di giovani hanno deciso di unirsi alla causa dando vita a una serie di iniziative culturali e artistiche che si svolgono ogni venerdì.

Tra i fondatori c'è il saccense Eduardo Veneziano, giovane regista cinematografico che per dare il suo contributo ha concesso in modo del tutto gratuito la proiezione del suo film "Un Baiano Pirandelliano", recentemente premiato dal pubblico come miglior docufilm allo Sciacca Film Fest. Presentato già in Sicilia, presso la sede della Rai a Palermo, all'Open Space Theatre di Agrigento e in Brasile, a Salvador De Bahia, la pellicola ha come protagonista Menelaw Sete, artista poliedrico Baiano che, tramite la pittura e installazioni artistiche, affronta un percorso che abbraccia tutti e quattro gli elementi in natura, supportato da alcuni interventi di animazione che vanno a rinforzare la struttura narrativa.

"Si crea così - spiega il regista - una dimensione surreale ma al tempo stesso veritiera su quelle che sono le azioni dell’essere umano nei confronti del pianeta, andando verso una situazione irreversibile, che non solo potrebbe portare allo stravolgimento dell’ecosistema e alla scomparsa totale degli esseri viventi, ma all’estinzione stessa dell’essere umano".

Il film verrà proiettato oggi a Sciacca presso il Circolo di Cultura alle ore 19. Seguirà un convegno illustrativo curato dalla Yvonne Scarpitta intitolato “Alternative alle abitudini inquinanti”, che tratterà i processi e le cause che stanno portando al collasso l'ecosistema, illustrando alcune alternative pratiche che possono rallentare l'irreversibilità dell'inquinamento del pianeta Terra.

