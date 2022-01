Un agrigentino tra i pizzaioli ufficiali di Sanremo: al festival i sapori della Sicilia

La gastronomia siciliana sarà ancora una volta rappresentata al festival di Sanremo. Vincenzo La Porta di Raffadali, in provincia di Agrigento, parteciperà infatti alla kermesse che si svolgerà dall’1 al 5 febbraio 2022 nella cittadina ligure. Non salirà certo sul palco dell'Ariston, ma a "cantare" saranno le sue pizze.

Il giovane pizzaiolo agrigentino, non ancora trentenne, infatti, per il secondo anno consecutivo sarà tra i pizzaioli ufficiali di Casa Sanremo. “A Sanremo – spiega - porterò un po' di me e della mia filosofia di cucina fondata sulla ricerca delle migliori materie prime accostate con gusto ad un impasto soffice e leggerissimo di tradizione napoletana”.

Vincenzo La Porta, classe 1992, si è diplomato all’Alberghiero di Favara e dopo aver frequentato diversi corsi di specializzazione sulla pizza napoletana (anche con il maestro pizzaiolo Enzo Piedimonte), ha messo a punto la sua proposta che racconta una precisa filosofia: una pizza napoletana dal forte impatto visivo, elegante e innovativa, leggera e digeribile, con cornicione alto e alveolato che racconta due territori. Innanzitutto, l’Agrigentino con le sue eccellenze, come il pistacchio Dop di Raffadali, le acciughe di Sciacca, i formaggi di capra girgentana, il pomodoro siccagno di Aragona, l’olio extravergine di oliva a km zero e poi quello campano, con le migliori mozzarelle selezionate dalla mamma Luisa, che è campana.

Cosa porterà, dunque, nella città dei fiori? Le pizze in cui spiccano ingredienti rigorosamente siciliani e non solo agrigentini come la provola fresca affumicata delle Madonie o il capocollo di maialino nero dei Nebrodi.

Ma non solo. A Sanremo proporrà anche l'abbinamento pizze-vini siciliani. “Abbiamo selezionato alcune cantine siciliane che secondo noi producono vini inimitabili che sono espressione di territori vocati alla viticoltura. Vini che, per natura, presentano un ottimo equilibrio, una buona persistenza e una vivace acidità che si abbina perfettamente alle nostre pizze", spiega Giorgia Palillo, la compagna di Vincenzo La Porta con cui gestisce la pizzeria Le Fontanelle.

L'obiettivo del giovane pizzaiolo è quello di far fare anche a Sanremo un viaggio nel cuore della Sicilia, ma come lui stesso tiene a precisare, il viaggio "finisce sempre nell’Agrigentino dove abbiamo tantissime materie prime di eccellenza, come il Pistacchio Dop di Raffadali, l’oro verde del nostro territorio che è uno degli immancabili ingredienti delle nostre pizze”.

© Riproduzione riservata