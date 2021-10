Menopausa, l'Asp di Agrigento dedica una giornata alla salute delle donne

Il mese di ottobre è un mese dedicato alla sensibilizzazione di numerose condizioni patologiche. Da anni la Società internazionale della menopausa, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), designa il 18 ottobre come la Giornata Mondiale della Menopausa.

L’Asp di Agrigento promuove servizi e consulenze gratuite, nei consultori, per le donne dai quarant’anni in su in occasione della Giornata mondiale.

Dalle 9 alle 13 verrà attivato in contemporanea nei consultori familiari pubblici e privati, uno speciale punto di ascolto ed accoglienza in grado di offrire consulenze sui controlli preventivi, gli stili idonei di vita, l’alimentazione corretta e la sessualità in menopausa. Le attività, di libero accesso e realizzate nel rispetto del contenimento della diffusione del Covid-19, sono gestite dal dipartimento materno infantile dell’Asp, diretto da Salvatore Incandela, tramite l’unità consultori familiari coordinata da Domenico Costa.

La giornata informativa ha lo scopo di parlare e diffondere conoscenze, sgombrando il campo da fake news e false convinzioni su questo periodo della vita della donna, del tutto fisiologico, pieno di grossi cambiamenti e a volte portatore di numerose problematiche di salute.

