Lotta ai tumori, donato un nuovo ecografo alla Lilt di Agrigento

Comincia con un bellissimo traguardo, raggiunto dalla Lilt, il 2020 in provincia di Agrigento. È arrivato un ecografo che amplierà la strumentazione diagnostica della quale già dispongono gli ambulatori della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

«La nostra mission è la prevenzione. Per effettuarla è necessario dotarsi di attrezzature sempre più nuove e all'avanguardia. Questo è possibile grazie al sostegno che le persone ci hanno sempre dimostrato negli anni attraverso le loro donazioni per le attività che svolgiamo sul territorio», dice la presidente provinciale, Francesca Scandaliato Noto.

«Una donazione alla Lilt - aggiunge - è un gesto concreto per la lotta contro il cancro. Tutte le donazioni vengono impiegate in attività di prevenzione primaria, nell'acquisto di nuova strumentazione diagnostica e nel supportare i nostri servizi di assistenza all'ammalato e alle famiglie. La somma necessaria all'acquisto dell'ecografo non è stata ancora del tutto coperta - continua la presidente Francesca Scandaliato Noto- e quindi abbiamo ancora bisogno del supporto di chi, privati o aziende, volesse sostenerci».

Due ditte di Sciacca sono già intervenute supportando l'iniziativa della Lilt per sostenere l'acquisto del nuovo ecografo «che ci permette - dice Franca Scandaliato Noto - di svolgere visite di prevenzione attraverso una strumentazione sempre più moderna».

