A Canicattì screening cardiologici gratuiti

Sono una cinquantina gli screening cardiologici gratuiti per i più bisognosi effettuati a Canicattì dai medici volontari Giovanni Ruvolo, Fabio Triolo e Linda Pisano nell'ambito della giornata di prevenzione delle malattie cardiovascolari promossa dall'associazione onlus «A Cuore Aperto» in collaborazione con «Insieme per gli altri”.

Diversi i casi particolarmente gravi riscontrati dai medici durante le visite effettuate nei giorni scorsi. Casi di aneurisma all'aorta, insufficienza mitralica severa e stenosi aortica severa. Alcuni pazienti necessiteranno di follow-up, in tre saranno probabilmente sottoposti ad interventi cardiochirurgici.

«Anche questa iniziativa- ha detto il professor Giovanni Ruvolo, presidente di ‘A Cuore Aperto - testimonia ancora una volta l'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Solo grazie alla prevenzione - ha sottolineato - i medici potranno intervenire in tempo per salvare i pazienti. L'associazione «A Cuore Aperto” non ha fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e in particolare dell'assistenza sanitaria».

