Sanità, screening cardiologici gratuiti ad Agrigento

Si conclude oggi, in occasione della giornata mondiale per il cuore, l'evento «Tieni a mente il cuore e tieni a cuore il tuo cervello».

Per tre giorni alla Villa Bonfiglio, al Viale della Vittoria, il dottor Giuseppe Caramanno, primario dell'unità cardiologica ed emodinamica dell'Ospedale di Agrigento e un'equipe sanitaria hanno accolto quanti hanno voluto approfittare dell'occasione per sottoporsi agli screening medici per i controlli di routine e per ricevere informazioni utili alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Si tratta di una iniziativa giunta già alla quinta edizione per la prevenzione e l'adozione di un corretto stile di vita, che rappresentano certamente l'arma più efficace per ridurre i casi di morti cardiache improvvise. L'evento è curato anche dalla Bayer e ad Agrigento è arrivato il top manager responsabile per l'Italia meridionale, dott. Massimo Vergari.

«Queste iniziative servono in particolare a sensibilizzare sulla necessità di seguire uno stile di vita corretto. Uno dei problemi di oggi è la sedentarietà fisica, mentre chi pratica attività fisica, sport riesce a normalizzare i fattori di rischio - dice il dottor Giuseppe Caramanno - L'attività fisica infatti riesce a normalizzare il colesterolo, la glicemia e la pressione diventa più bassa. Ma dove non arriva l'attività fisica, oggi abbiamo dei farmaci molto utili per la cura di diverse malattie».

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata