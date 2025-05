Liberi Consorzi, i 12 consiglieri eletti ad Agrigento

Dopo l’elezione di Giuseppe Pendolino a Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento si sono svolte le operazioni di scrutinio per l’elezione dei 12 membri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale. Il Consiglio del libero Consorzio comunale, organo elettivo di secondo grado, composto dal Presidente del libero Consorzio comunale e da 12 componenti, nei liberi Consorzi comunali con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti ed inferiore a 700.000 abitanti risulta cosi diviso in funzione delle liste.

Sono, infatti, sei le liste presentate che hanno ottenuto il seguente risultato: Lista Forza Azzurri prende 22.396 ed avrà tre consiglieri e diventa il primo partito; Lista DC prende 22.275 ed avrà tre consiglieri; Uniti per Agrigento prende 18.875 ed avrà tre consiglieri; Fratelli d’Italia prende 15.461 avrà due consiglieri; Insieme per la provincia di Agrigento prende 11.693 ed avrà un consigliere eletto; Lega per Salvini prende 5.497 nessun consigliere eletto.

I dodici consiglieri eletti

Per Forza Azzurri sono Alessandro Grassadonio, Domenico Scicolone e Cutrera Giovanni; per la Dc sono Vito Tragna, Rino Castronovo e Anna Alongi; per Uniti per Agrigento sono Anna Triglia, Giuliano Traina, e Antonino Amato; per Fratelli d’Italia sono Gioacchino Nicastro e Mirko Cinà; per la Lista Insieme per la provincia di Agrigento Ambrogio Giuseppe.