Agrigento capitale della cultura, il ministro Giuli: «La grande occasione da non fallire»

«Agrigento ha vinto con una proposta credibile, ha la possibilità di divenire il cardine della rinascita di un territorio ricco di complessità, in un’isola eletta, la Sicilia. Ecco la grande occasione per non fallire». Lo ha detto nel suo intervento il ministro della Cultura Alessandro Giuli alla cerimonia di inaugurazione di Agrigento capitale della cultura 2025 nel teatro Pirandello.

Per il ministro lo spirito di Agrigento deve essere quello di «restare fedele alla propria natura di terra libera e ingegnosa, aperta al dialogo e all’incontro di civiltà, lo spirito: capitale della cultura italiana 2025 e aggiungo capitale mediterranea della cultura».