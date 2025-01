Più acqua dal Fanaco a 5 comuni agrigentini

L’acqua per i comuni agrigentini in piena crisi idrica arriverà dal Fanaco. Cinquanta litri di acqua al secondo dalla diga saranno destinati esclusivamente ai comuni di Aragona, Canicattì, Favara, Racalmuto e Ravanusa. È questa la decisione assunta dalla cabina di regia per l’emergenza idrica durante una riunione convocata dal prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, alla presenza dei sindaci delle municipalità interessate e dell’assessore regionale all’Energia Roberto Di Mauro. Il responsabile regionale della Protezione civile Salvo Cocina ha partecipato in collegamento da remoto.

Un servizio completo sul Giornale di Sicilia in edicola oggi