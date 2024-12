Asp di Agrigento, al via la stabilizzazione di 367 lavoratori part-time

Al via all’Asp di Agrigento la stabilizzazione, part time, per 367 lavoratori precari. Un plauso alla Direzione generale è rivolto dalla Fials guidata da Amedeo Fuliano.

«Queste stabilizzazioni - spiega il segretario provinciale del sindacato - consentiranno di potenziare le attività assistenziali e amministrative e, nel contempo, offrono agli interessati e alle rispettive famiglie un minimo di certezza e di serenità». A essere interessati sono 198 operatori sociosanitari, 108 ausiliari specializzati e 61 assistenti amministrativi. Tutti i lavoratori interessati sono stati convocati per venerdì 20 dicembre per la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro.

«Il risultato - prosegue Fuliano - è stato raggiunto grazie alla sensibilità del direttore generale, Giuseppe Capodieci, e alla maggior parte delle organizzazioni sindacali che hanno condiviso il percorso propedeutico ed in particolare le proposte di modifica qualitativa della dotazione organica avanzate dalla direzione strategica. La Fials plaude all’operato dell’amministrazione Capodieci che ha mantenuto gli impegni assunti, così come fatto in precedenza con la sottoscrizione del nuovo regolamento dei buoni pasto, che ne ha aumentato il valore da 4 a 7 euro, e l’indizione degli avvisi per l’attribuzione dei differenziali economici afferenti agli anni 2023 e 2024».