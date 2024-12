Agrigento capitale della cultura 2025, i dubbi di Codacons sulle spese

«Perché l’amministrazione non ha diffuso alcuna comunicazione sull’evento di Roma, l’unica iniziativa concreta di promozione a livello nazionale di Agrigento Capitale della cultura 2025? Dove sono finiti i 4 milioni di euro spesi per la promozione? Quando verrà pubblicato un calendario ufficiale delle manifestazioni per il 2025? Qual è il reale ruolo della Fondazione Città della Cultura 2025 e perché è ancora ferma? Agrigento merita di più». Così in una nota il dipartimento regionale trasparenza enti locali del Codacons.

«L’associazione «denuncia con forza l’incredibile assenza di comunicazione da parte del sindaco Francesco Miccichè e del suo entourage sulla presentazione del programma del Teatro Pirandello avvenuta a Roma, un evento di portata nazionale che rappresenta ad oggi l’unico atto concreto di promozione di Agrigento come Capitale Italiana della Cultura 2025. Un evento di prestigio, ma ignorato in città».

Per il Codacons «l’assenza di comunicazione sull’evento di Roma e il silenzio sui risultati della Fondazione sono segnali di disinteresse e incapacità amministrativa». «Nascondere ai cittadini l’unico momento di promozione concreta della città è un fatto gravissimo che alimenta dubbi sulla reale volontà di valorizzare il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025 - si legge nella nota - Il Codacons continuerà a vigilare e a chiedere trasparenza, perché i cittadini agrigentini hanno il diritto di sapere come vengono spesi i fondi pubblici e di vedere finalmente Agrigento protagonista, non vittima di ritardi e inefficienze».