Assessorato regionale al Lavoro condannato a risarcire un operaio forestale

Il giudice del lavoro di Sciacca (Agrigento), Leonardo Modica, ha condannato l’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro a pagare 32 mila euro a un operaio forestale di Burgio che aveva fatto richiesta di essere inserito nel contingente dei lavoratori forestali con garanzia occupazionale di 151 giornate di lavoro dal 2007 fino al 2020.

Ci sono volute due sentenze per potere essere inserito neo contingente e poi avere il risarcimento per i soldi che non aveva percepito fino ad allora. L’operaio è stato assistito dall’avvocato Girolamo Rubino.

Dal 1997 l’operaio era inserito nel contingente dei lavoratori impegnati 101 giorni all’anno. Dal 2007 sarebbe dovuto transitare nel contingente delle 151 giornate. Ma l’amministrazione regionale non aveva mai accolto le richieste dell’operaio.