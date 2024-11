Campobello di Licata, i bollettini della Tari arrivano anche ai bambini

Tassa sui rifiuti inviata anche ai minorenni a Campobello di Licata. «Si è trattato di un errore», spiega Vito Terrana, sindaco del piccolo comune agrigentino. Ma questo poco importa perché l’opposizione è su tutte le furie. La minoranza attacca l’amministrazione comunale e il primo cittadino parla di «un centrodestra e un centrosinistra che si sono alleati per contestare il mio operato». Scoppia la polemica a colpi di comunicati stampa e post sui social. Il sindaco ammette l’errore ma aggiunge anche, che è stato proprio lui ad accorgersi dell’accaduto e di aver subito pubblicato un comunicato stampa per avvertire i contribuenti. Nella nota diramata da Terrana, si afferma che in merito «al recapito delle bollette del saldo Tari 2024, acquisite le dovute informazioni dall’ufficio, si informa la cittadinanza che la rappresentazione dei dati anagrafici degli occupanti e dei coobbligati delle abitazioni tassate è imputabile ad un errore informatico. L’ufficio procederà a riemettere le bollette omettendo i suddetti dati».