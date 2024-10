Ars, via libera ai lavori per la rete idrica di Agrigento: approvato l'anticipo di 10 milioni in commissione Bilancio

«È stato approvato in commissione Bilancio all’Ars, nell’ambito del disegno di legge sulle variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026, l’emendamento del governo che anticipa 10 milioni di euro per i lavori di rifacimento della rete idrica di Agrigento».

Lo fa sapere in una nota la vice presidente della commissione Bilancio dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, che ha presieduto la seduta. «Si tratta di un passaggio fondamentale - aggiunge La Rocca Ruvolo - per dare il via ai lavori attesi da anni e oggi più che mai necessari per contrastare la siccità che continua a mettere a dura prova Agrigento e l'intera Sicilia. Nel Fondo sociale di coesione, per la città dei templi, sono previsti 37 milioni di euro che saranno disponibili a partire dal prossimo anno, per questo, così come da impegno preso dal presidente Schifani, si è resa necessaria un’anticipazione da parte della Regione».