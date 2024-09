Migranti, visita in Sicilia della Commissione Ue per i rifugiati

La Commissione per le migrazioni, i rifugiati e gli sfollati dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa è in Sicilia. La delegazione oggi è a Lampedusa, per spostarsi domani e dopodomani a Catania. Mercoledì 18 settembre, alle 17, si recherà al centro Fami di prima accoglienza per minori migranti gestito dal Consorzio di Cooperative sociali Il Nodo. La delegazione è composta dal presidente della Commissione, Paul Gavan (Irlanda, Sinistra unitaria europea), e da Birgir Thòrarinsson (Islanda, Popolari europei), Naa Lakovi (Montenegro, Alleanza democratici e liberali per l’Europa), Paulo Pisco (Portogallo, Socialisti, democratici e verdi), Marco Scurria (Italia, Conservatori europei e Alleanza democratica), e Sandra Zampa (Socialisti, democratici e verdi). La senatrice Sandra Zampa, che è anche segretaria del Partito democratico a Palazzo Madama, è stata anche la prima firmataria della proposta di legge - poi diventata legge nel 2017 - sulle Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. La prima norma, peraltro attualmente in vigore, che «in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità» ha sistematizzato l’accoglienza e la protezione dei minori nelle strutture italiane.