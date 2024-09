Agrigento, la denuncia degli ambientalisti: «Il mare si mangia la spiaggia di San Leone»

«Il prossimo anno Agrigento sarà la nuova capitale italiana della cultura, ma i turisti che visiteranno la città rischiano di non trovare più le spiagge. L’erosione costiera continua ad erodere le nostre coste e minacciare le infrastrutture viarie. E adesso avviene anche durante la stagione estiva. Bisogna intervenire immediatamente altrimenti durante l’inverno sparirà per sempre il boschetto di viale Delle Dune a San Leone e l’attigua strada comunale». MareAmico, con queste parole, ha lanciato stamani un appello al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e all’assessore al Territorio e Ambiente, l’agrigentina Giusy Savarino, «affinché trovino le somme necessarie per cercare di far rallentare l’inesorabile processo erosivo, prima che sia troppo tardi!».