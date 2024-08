Agrigento, morì col trattore per la strada dissestata: il Comune condannato a pagare 700 mila euro agli eredi

Il Comune di Agrigento dovrà risarcire i familiari di un agricoltore che nel 2008 ha perso la vita per un incidente causato dal manto stradale dissestato. La condanna è definitiva e l’ente, adesso, dovrà sborsare la somma di oltre 700 mila euro. La Corte di Cassazione, infatti, ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Palermo, condannando il Comune di Agrigento a risarcire gli eredi dell’agricoltore che perse la vita a causa dell’incidente avvenuto nelle campagne agrigentine. La prima sezione civile della Corte d’appello di Palermo, ribaltando la sentenza di primo grado, aveva condannato il Municipio della città dei Templi a pagare 700 mila euro, oltre agli interessi, agli eredi dell’agricoltore che morì dopo essere uscito di strada, mentre era a bordo del suo trattore gommato.

Per la Corte d’appello di Palermo «c’è il nesso causale fra lo stato di dissesto del manto stradale, l’assenza di protezione laterale: il guardrail e l’evento infausto: il ribaltamento del trattore nella scarpata sottostante che ha determinato la morte del loro congiunto». Per il Comune la sentenza era errata, non avendo tenuto in considerazione le risultanze della perizia effettuata nel primo grado di giudizio. Ed ecco perché, avverso la sentenza della Corte Territoriale, la giunta dell’allora sindaco Lillo Firetto aveva deciso di impugnarla davanti la Cassazione.