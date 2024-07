Sciacca, mancano i medici e Ortopedia chiude: riaprirà il 18 con i chirurghi in arrivo da Palermo

Non ci sono medici disponibili. E così, dopo 7 mesi, sono stati nuovamente chiusi gli accessi dei pazienti nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Sciacca. Eventuali urgenze, ma anche gli stessi interventi programmati, sono dirottate al San Giovanni di Dio di Agrigento. A segnalarlo il comitato per la salute. L'Asp spiega che si ovvierà grazie all'arrivo di chirurgyhi da Palermo, come è già avvenuto in questi mesi.

Da gennaio in poi, nell’ambito di una convenzione stipulata alla fine del 2023 e scaduta lo scorso 30 giugno, le sedute operatorie a Sciacca sono state garantite da un’équipe di chirurghi ortopedici del Civico di Palermo, capeggiata dal suo primario Franco Raso, mentre l’assistenza post-operatoria dei degenti e le prestazioni ambulatoriali sono state svolte da due medici in pensione, richiamati in servizio in regime di rapporto libero professionale. Il contratto con questi due medici però è stato risolto nelle settimane scorse dall’Asp di Agrigento, perché ritenuto troppo oneroso.

«È una situazione assurda - dice Ignazio Cucchiara, portavoce del comitato civico per la sanità di Sciacca - soprattutto se si pensa che il primario di Ortopedia, il dottor Giuseppe Tulumello, vincitore di concorso per il Giovanni Paolo II, da mesi è stato trasferito all’ospedale di Agrigento. Insieme a lui anche un suo aiuto. E così, per far funzionare il reparto al San Giovanni di Dio si sono portati via i medici di Sciacca. Riteniamo che si tratti di interruzione di pubblico servizio, e per questo abbiamo presentato un esposto alla procura della Repubblica».