Campobello di Licata, il comizio finisce in rissa: candidato aggredito e ferito

Il comizio elettorale finisce in rissa a Campobello di Licata, in provincia di Agrigento. È successo ieri sera (5 giugno) in piazza XX Settembre durante il comizio del candidato a sindaco Vito Terrana.

Il candidato al Consiglio comunale del Pd, Angelo La Greca, in corsa a supporto del candidato Antonio Pitruzzella, è stato aggredito a calci e pugni. Secondo quanto ricostruito, La Greca sarebbe intervenuto per sedare una rissa in corso tra un altro candidato al Consiglio comunale e un addetto al servizio audio e video. La Greca sarebbe stato aggredito alle spalle, riportando ferite a un ginocchio e venendo soccorso e medicato all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Anche la moglie è rimasta contusa.

Solidarietà a La Greca è arrivata da diversi esponenti del Pd. I deputati Giovanna Iacono e Peppe Provenzano e il senatore Antonio Nicita hanno diffuso una nota per esprimere «la propria preoccupazione per i fatti avvenuti a Campobello di Licata» e assicurare «vicinanza» a La Greca e alla moglie Rachele, «che ha riportato un trauma al ginocchio durante la colluttazione», e al Pd di Campobello. «Quanto avvenuto è il risultato di un clima politico reso irrespirabile», hanno aggiunto.