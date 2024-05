Agrigento, Schifani dopo l'incidente raggiunge i compagni di partito a San Leone: accolto fra applausi e abbracci

Ripresa la corsa dopo gli accertamenti in ospedale, a bordo della blindata tamponata, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani si è recato all’appuntamento elettorale che aveva in programma a San Leone, frazione balneare di Agrigento. Raggiunta la meta, è stato accolto fra gli applausi.

La vettura sulla quale viaggiava il presidente è stata coinvolta in un tamponamento tra più auto. Il presidente era arrivato alle porte della città dei templi. Schifani è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale agrigentino, ma, come informa lo staff di Palazzo d’Orleans, è stato subito dimesso.

L’incidente stradale si è verificato sul lungomare di San Leone, frazione balneare di Agrigento. L’auto di scorta ha dovuto superare perché c’era una vettura ferma in mezzo alla strada: l’ultima auto del convoglio ha così tamponato quella in cui viaggiava Schifani. Il presidente è stato portato, dagli stessi uomini della scorta, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove ha fatto ingresso in codice verde ed è stato dimesso dopo circa mezz’ora in seguito agli accertamenti che hanno scongiurato qualsiasi tipo di lesione o problema di altra natura. Secondo fonti della Presidenza della Regione, si è trattato di «uno stordimento temporaneo dovuto all’impatto brusco tra le due auto blindate, ma nulla di grave». Dopo i controlli all’ospedale di Agrigento, il presidente Schifani ha ripreso il programma in agenda con la partecipazione alla manifestazione elettorale della candidata La Rocca Ruvolo, per fare ritorno successivamente a Palermo.