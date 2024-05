Zambuto rinuncia alla candidatura con Renzi: «Polemiche maliziose, devo salvaguardare la serenità della mia vita»

«In queste ore ho molto riflettuto sulla mia candidatura e sulla polemica sui rapporti della mia vita privata. Ho deciso di dover privilegiare e salvaguardare la serenità della mia vita a un seppur giusto impegno, ma pieno di maliziose polemiche. Ringrazio Renzi che ha proposto la mia candidatura, ma ho deciso di non accettarla». Lo dichiara Marco Zambuto, ex sindaco di Agrigento ed ex assessore regionale, in passato nel Pd a trazione renziana, compagno della figlia di Totò Cuffaro, sull'ipotesi di una sua candidatura nella lista Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Isole. La rinuncia di Zambuto non ferma la trattativa fra Cuffaro e Renzi, che è ormai a un passo dal trovare l'accordo, come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola domani, primo maggio.