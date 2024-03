Sciacca, un corteo per chiedere la riapertura delle Terme

La data prescelta per la manifestazione non è casuale: coincide infatti con il nono anniversario della chiusura di tutti gli impianti termali cittadini, decisa nel 2015 dal governo all’epoca guidato da Rosario Crocetta con la giustificazione che, da anni, la società chiudeva i bilanci regolarmente in perdita.

Un corteo di protesta per la riapertura delle Terme è in programma domani mattina, 6 marzo, a Sciacca. L’iniziativa è del locale Comitato civico patrimonio termale, che punta a sollecitare la Regione Siciliana, proprietaria degli immobili (tra i quali, oltre allo stabilimento per le cure, anche 3 hotel, due piscine di acqua sulfurea e le stufe vaporose ricavate tra le grotte sottostanti il Monte San Calogero) a trovare una soluzione.

Nei giorni scorsi il presidente della Regione Renato Schifani si è impegnato, entro la legislatura in corso, a trovare i fondi per rimettere in sesto gli immobili, nel frattempo lasciati in preda all’incuria e al degrado, per poi riprovare a trovare un gestore privato, considerato che la Regione non è in grado di esercitare il ruolo di imprenditrice. La cittadinanza è convinta che la riapertura del patrimonio termale sia di fondamentale importanza per lo sviluppo turistico ed economico: «Riteniamo - dice Nino Porrello, portavoce del comitato civico - che dalla ripartenza delle terme dipenda il futuro del nostro territorio, soprattutto perché in questo momento ovunque, in Italia e in Europa, si parla di ’risorgimento termalè, con un settore che in tutte le stazioni funzionanti fa registrare numeri record, soprattutto nella direzione di un termalismo più moderno, quello del benessere e del fitness, rivolto anche a target giovanili. Eppure da noi le Terme sono chiuse. E questo è davvero inaccettabile».

Risale al 1999 la legge regionale, approvata durante il governo Capodicasa, che sancì, per le società partecipate dalla Regione, l’affidamento a privati. Ma in venticinque anni questo obiettivo non è stato ancora centrato. Si provò a conseguirlo nel 2004, istituendo una società per azioni che tuttavia, poco dopo sarebbe entrata in una liquidazione infinita, che dura tuttora, e che ha visto la Regione dovere anche riacquistare beni che erano già state di sua proprietà, come le piscine Molinelli.

La scoperta delle proprietà terapeutiche delle terme di Sciacca risale agli antichi greci. Negli anni Trenta del secolo scorso la cittadinanza finanziò, attraverso un azionariato popolare, la costruzione dello stabilimento per le cure. Nel 1954 la Regione acquisì gli immobili, avviando una gestione pubblica che, grazie anche alle cure dispensate per diversi anni dal servizio sanitario nazionale, visse momenti di sviluppo. Poi sarebbe iniziato il declino.

«Abbiamo voluto incontrare gli studenti saccensi - conclude Porrello - per parlare loro delle terme. Abbiamo scoperto che molti di loro non sapevano nemmeno cosa fossero. Il nostro obiettivo è anche quello di favorire una consapevolezza culturale. Non ci rassegniamo a questa realtà, ecco perché domani scenderemo in piazza, affinché la politica regionale capisca che non può essere abbandonato un territorio così importante dal punto di vista storico».