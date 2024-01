La figlia di Totò Cuffaro vince anche il concorso alla Regione ma sceglie la toga

La figlia di Totò Cuffaro, Ida, ha vinto anche il concorso per funzionario avvocato alla Regione Siciliana, ma ha scelto di intraprendere la carriera di magistrato. Nei giorni scorsi ha preso servizio al tribunale di Vibo Valentia. La figlia dell’ex presidente, dunque, non lavorerà per la Regione Siciliana.

Ida Cuffaro si era aggiudicata uno degli otto posti banditi dall’assessorato regionale alle autonomie locali e alla Funzione pubblica. Si era difesa anche in un giudizio al Tar assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Contro la graduatoria, una esclusa si era rivolta ai giudici amministrativi, contestando l’attribuzione dei punteggi a tutti gli altri candidati e il successivo scorrimento della graduatoria. Scegliendo di indossare la toga, Ida Cuffaro non prenderà servizio a Palermo e la Regione dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria.

Nella foto Ida Cuffaro