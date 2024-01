Agrigento capitale della cultura: il logo c'è, ma non può essere usato a scopi commerciali

Un altro impiccio nel percorso verso Agrigento Capitale della cultura 2025: il Comune, a oggi, non dispone del logo ufficiale del progetto di cui può beneficiare - solo su concessione - per le attività istituzionali. Il disegno col Telamone, composto da quattro elementi di Empedocle, è stato realizzato, in occasione di un concorso di idee dall’architetto Barbara Spallitta (nella foto con il presidente del Consorzio universitario Nenè Mangiacavallo e il sindaco Francesco Miccichè), che però poi pose il vincolo del copyright, garantendo all’ente solo l’uso per finalità non commerciali.

Leggi anche Agrigento capitale della cultura 2025: il Telamone è il simbolo ufficiale

C'è poi un capitolo web: il Comune non può contare su larga parte dei domini internet più ricercati (come www.agrigentocapitaledellacultura), che sono stati infatti acquistati da un organizzatore di eventi. Inoltre, non ha più controllo diretto sulla pagina Facebook ufficiale e nei fatti non ha avviato nessuna iniziativa concreta di promozione del progetto. Le nuove grane sono emerse a poche ore dall’incontro di ieri mattina, a Pesaro, del sindaco Francesco Miccichè con il ministro Gennaro Sangiuliano in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’evento legato alla Capitale della cultura di quest’anno che sarà proprio la cittadina marchigiana.