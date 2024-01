Favara, Comune senza soldi per le demolizioni: chiesta una legge speciale contro il degrado del centro storico

Il Comune di Favara chiede una legge speciale per il centro storico. È quanto emerso durante l’incontro fra il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, il sindaco Antonio Palumbo e il consigliere comunale della Dc Rino Castronovo.

«Il centro storico è, da anni, in stato di abbandono, ormai immerso in un processo di degrado che tutti insieme dovremo cercare di sovvertire. Ed è una sfida che Favara non può affrontare da sola - ha scritto il sindaco Palumbo -. Per questo ci rivolgeremo al governo regionale per chiedere risorse alla Protezione civile per interventi di pulizia e manutenzione. In questi due anni, con i limitati mezzi a nostra disposizione, abbiamo provveduto a realizzare un censimento dello stato dell’arte e a firmare numerose ordinanze di demolizione, provvedendo anche alla chiusura delle zone più pericolose». L’ente deve recuperare oltre 400 mila euro di somme spese in danno ai proprietari degli immobili demoliti, soldi «che a causa di numerosi problemi come la frammentazione delle titolarità degli immobili, molto difficilmente potranno essere incamerati», come spiega in un post su Facebook lo stesso sindaco.