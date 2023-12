Lettera con minacce di morte e insulti al sindaco di Santa Elisabetta, lui risponde: «Non mi fate paura, mi fate pena»

Una lettera con minacce di morte e insulti è stata recapitata al Comune di Santa Elisabetta, al sindaco Domenico Gueli, detto Mimmo, e ai suoi familiari. A firmarla «alcuni analfabeti sabbettesi». Una denuncia è stata presentata ai carabinieri che hanno già avviato le indagini. Santa Elisabetta, poco più di duemila abitanti, è un piccolo centro collinare fra il Platani e il Salso, in provincia di Agrigento.

Già nel 2015 e nel 2016 Gueli (nella foto) era stato bersaglio di intimidazioni analoghe. «Non so chi sia l’autore, ma le forze dell’ordine sapranno dare presto una risposta ai miei interrogativi - ha detto il sindaco -. Lasciate che in attesa di poterli vedere in faccia, lanci io un messaggio chiarissimo a queste persone: non mi fate paura. Semmai, mi fate pena, costretti come siete a nascondervi dietro l'anonimato. Il mio impegno politico, non solo a favore della mia comunità di Santa Elisabetta, ma anche dell’Ati idrico, non muterà. Non arretrerò di un passo, non chinerò la testa. Registro, purtroppo, come sempre di più i sindaci si trovino a confrontarsi con l’odio sotto varie forme».