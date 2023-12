Agrigento, è morto Nello Hamel: il consigliere comunale aveva 71 anni

Agrigento piange la morte di Nello Hamel. Il consigliere comunale è deceduto all'età di 71 anni. Ad annunciarlo la figlia attraverso un post su Facebook.

Hamel, laureato in giurisprudenza, era un ex bancario in pensione e da 30 anni era consigliere comunale ad Agrigento. Nell'ultima sindacatura era stato assessore all'Ambiente della giunta di Calogero Firetto.

Nei mesi scorsi, malgrado la malattia lo aveva costretto a muoversi su una sedia a rotelle, aveva organizzato una raccolta di generi alimentari per gli indigenti della città. Era infatti molto attivo nel mondo del volontariato. È stato componente della Consulta Diocesana per i problemi sociali e del lavoro e ha realizzato l’Università popolare ad Agrigento. Aveva anche svolto attività di consulenza ed assistenza volontaria in favore di lavoratori e di disoccupati. Lascia moglie e due figlie.

Tra i primi ad esprimere il cordoglio è stato il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè: "Provo grandissimo dolore per la scomparsa del

consigliere comunale Nello Hamel, un grande protagonista agrigentino. Uomo educato, gentile, sempre disponibile impegnato in più fronti, un politico straordinariamente presente, attivo e rispettoso. Ho perso un amico sincero; Agrigento perde un grande e leale amministratore, continuamente impegnato nel sociale. La gratitudine e l'ammirazione si uniscono al cordoglio per i familiari cui porgo a nome mio e dell'amministrazione sincere condoglianze".

Tanti i messaggi sui social. "Oggi se ne va una persona di grande spessore e spiccata sensibilità umana e culturale. Sentite condoglianze", ha scritto Vincenzo Peritore. "Non ci sono parole per descrivere il dolore nell'apprendere tale notizia. Persone speciali per umanità e cultura e onestà come Nello sono davvero rare e preziose e sono felice di avere avuto l'onore di averlo conosciuto. Vi abbraccio tutti fortissimo cara Teresa", ha scritto Silvana La Porta.