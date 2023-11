Realmonte in lacrime: è morto a 35 anni Felice Vaccaro, presidente del Consiglio comunale

Si è spento l'imprenditore e presidente del Consiglio comunale di Realmonte, Felice Vaccaro. Aveva trentacinque anni, lottava contro una grave malattia. La notizia ha fortemente scosso tutta la comunità, decine i messaggi che in queste ore vengono condivisi sui social per ricordare Vaccaro, che lascia la moglie e due figli piccoli. «Non riesco ad esprimere con le parole il dolore avuto nell’apprendere la triste notizia, Felice ci ha lasciato. Esprimo il cordoglio, mio personale, di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Realmonte, per questa prematura perdita. Il pensiero va alla sua famiglia, partecipiamo al loro immenso dolore per la scomparsa di un ragazzo valoroso e forte, che ha dimostrato di essere un grande guerriero», ha scritto il sindaco, Sabrina Lattuca.

«Persona perbene come imprenditore, come amministratore e come padre. Ci hai dato dimostrazione di grande forza e tenacia fino alla fine. Il tuo esempio ci ha insegnato tanto. Ci mancherai», è il messaggio di Fabio Incardona. E ancora: «Persona perbene, altruista, amico di tutti, buon padre di famiglia, buon marito. Tutto questo racchiude quello che eri per tutta la comunità e non solo. Sei andato via prestissimo, lasciando un vuoto a tutti, spero che in primis la tua famiglia troverà la forza e il conforto di andare avanti con l'ottimismo e la determinazione che avevi tu. Buon viaggio amico mio».

«Apprendo attonito e con costernazione questa triste ed inaspettata notizia - scrive Franco Di Salvo - della scomparsa del nostro caro presidente del consiglio comunale di Realmonte Felice Vaccaro, ho avuto il piacere di conoscerlo a fondo, collaborando come direttore artistico, quando Felice fu assessore allo spettacolo. Un caro ragazzo sempre pronto al sorriso ed a smorzare i toni, quando si ravvisava un certo nervosismo. Riposa in pace caro Amico, che la terra ti sia lieve e che Iddio ti accolga in Paradiso. Alla tua famiglia esprimo vicinanza in questo momento funesto, e le più sentite condoglianze».

Era un appassionato tifoso del Milan, sul suo profilo Facebook numerose le foto in maglia rossonera.