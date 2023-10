Un'altra lettera con ingiurie al sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo

Il sindaco di Montevago, deputato regionale e componente della commissione antimafia, Margherita La Rocca Ruvolo, ha ricevuto una lettera con ingiurie copia di quella ricevuta lo scorso 12 ottobre.

Nel febbraio dello scorso anno ricevette, sempre al Municipio di Montevago, una busta con all’interno due proiettili, un santino della Madonna delle lacrime e una foto di Papa Francesco con una bimba in braccio. Il sindaco-deputato ha formalizzato, alla stazione dei carabinieri del suo paese, una denuncia.

L'onorevole La Rocca Ruvolo oggi ha parlato in commissione Salute, all'Ars, dei problemi dell'ospedale di Sciacca. «Una situazione insostenibile - dice - quella che si continua a registrar nel reparto di Oncologia dell’ospedale di Sciacca, dove ieri hanno protestato i pazienti per i disservizi provocati dal ritardo di uno dei medici aggiuntivi incaricato con un ordine di servizio dall’Asp di Agrigento. Ormai da tempo un solo medico, l’oncologo Domenico Santangelo, responsabile del reparto che quest’anno ha già aperto più di 350 cartelle cliniche, rimane a operare da solo malgrado le disposizioni dell’Asp, quindi chiedo: ma questi ordini di servizio vengono ottemperati? E quando non vengono ottemperati cosa fa la direzione generale dell’Asp? Aspettiamo che dia le dimissioni l’unico oncologo per andare a lavorare altrove e lasciare l’ospedale di Sciacca sguarnito pure dell’Oncologia?». Deputata di Forza Italia, Margherita La Rocca Ruvolo ha voluto denunciare in commissione Salute «il drammatico stato della sanità agrigentina e la situazione di stallo di quei concorsi che si potrebbero espletare, a partire dall’Oncologia, Chirurgia, Anestesia, ma che non vengono mai espletati nonostante la pubblicazione dei bandi». E sempre a proposito dell’Oncologia ha detto che «era stato bandito un concorso che poi non è mai stato espletato, come spiega l’Asp tutti questi concorsi banditi e non espletati, per quale motivo? L’Asp è chiamata a dare risposte. Per quanto mi riguarda, continuerò a evidenziare le criticità sperando in rapide soluzioni ai problemi della sanità agrigentina. L’assessorato alla Salute oggi in commissione ha assunto l’impegno di convocare a breve il commissario dell’Asp e i deputati del territorio per affrontare la questione».