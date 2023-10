Medio Oriente, la moglie e la figlia di Arafat in Sicilia: "Serve un confronto, anche nella diversità di storie e identità"

Nel giorno della sanguinosa offensiva lanciata da Hamas e del raid di risposta israeliano su Gaza, dalla Sicilia arriva un messaggio di pace. Proprio la pace e il dialogo sono stati i temi al centro dell'ultima giornata della Festa dell'Amicizia, la kermesse organizzata dalla Democrazia Cristiana a Ribera, dove sono arrivate Suha Taweel e Zahwa Arafat, rispettivamente moglie e figlia del leader palestinese Yasser Arafat.

"Il bene e la crescita del proprio popolo - ha detto Zahwa Arafat - sono le strade che mio padre Yasser scelse di percorrere in tempi certamente difficili per la storia del mondo ma, forse, non quanto quelli attuali. È proprio per questo che il confronto costruttivo, pur nella diversità di storie e identità, e il riconoscimento della pace come aspirazione irrinunciabile per ogni nazione sono oggi ancora più necessari nell'impegno istituzionale e politico da parte di tutti i protagonisti in campo. Questo è ciò per cui mio padre ha speso la sua vita e questo è ciò che auguro a tutti voi".

"Per noi la pace vuol dire libertà e crediamo fermamente che sia un valore assoluto al quale non vogliamo rinunciare - ha dichiarato il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro -. Questa è l'ennesima testimonianza di come il nostro partito sia aperto al dialogo e oggi abbiamo chiesto a Suha Taweel e Zahwa Arafat di essere messaggeri di pace".