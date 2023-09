Migranti, Meloni e Von der Leyen contro gli scafisti: terminata la visita a Lampedusa, ecco cosa è successo

Save the Children

In occasione della visita della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Lampedusa, Save the Children esorta le istituzioni «a mettere in campo una risposta coordinata tra gli stati membri dell’Unione europea basata sui diritti umani». Secondo la Ong «ancora una volta sono le persone più vulnerabili - soprattutto i minori che arrivano non accompagnati, inclusi bambini molto piccoli, le persone sopravvissute alla violenza di genere e le vittime di tortura e trattamenti inumani e degradanti - a pagare il prezzo di anni di mancanza di politiche coordinate tra gli stati membri dell’Unione europea. Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, sottolinea ancora che finché le politiche di deterrenza e il controllo dell’immigrazione prevarranno, queste situazioni sono destinate a ripetersi». Secondo Save the Children «la Ue e i paesi membri devono cooperare e coordinarsi per soccorrere le persone in difficoltà nel Mediterraneo, a partire dalla messa in campo di un sistema europeo strutturato di ricerca e soccorso in mare, agendo nel rispetto dei principi del diritto internazionale e dando una risposta congiunta che dimostri la solidarietà europea sancita nei suoi valori fondamentali. Ciò che è accaduto nei scorsi giorni a Lampedusa, dove a causa della situazione di eccezionale sovraffollamento le autorità hanno avuto difficoltà persino a fornire adeguatamente cibo e acqua alle persone appena arrivate, e di conseguenza queste ultime non hanno potuto godere dei loro diritti fondamentali, richiama l’Europa e i suoi stati membri a una responsabilità condivisa rispetto alla tutela delle persone che fuggono da guerre, violenza, povertà estrema, primi tra tutti i minori - prosegue la Ong -. Esortiamo, inoltre, il Parlamento e il Consiglio europeo a mettere al centro delle negoziazioni sul Patto asilo e migrazione la protezione e rispetto dei diritti dei minori, a partire dalla velocizzazione e dalla semplificazione dei ricongiungimenti familiari, dal rafforzamento delle vie legali per ottenere protezione in Europa e dalla previsione di meccanismi obbligatori di relocation. Tutte queste sono strategie necessarie affinché i minori possano avere accesso a sistemi di accoglienza e di tutela adeguati, senza dover mettere in pericolo la propria vita o essere esposti ai rischi di tratta e di sfruttamento nel tentativo di raggiungere o attraversare l’Europa».