Sambuca di Sicilia, in 4 tentano una rapina in gioielleria: il titolare li mette in fuga

Rapina sventata dal titolare di una gioielleria a Sambuca di Sicilia. Quattro persone, di cui uno armato di coltello, hanno fatto irruzione nell’attività commerciale.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe entrato prima uno a volto scoperto, spacciandosi, probabilmente, per un normale cliente per farsi aprire le porte e poi sarebbero entrati in scena gli altri tre con il volto coperto. Il gioielliere, malgrado la grande paura iniziale, è riuscito ad avere la lucidità di non cedere al ricatto, ma ha messo in fuga i quattro rapinatori dopo una breve colluttazione.

I quattro non sono riusciti a portare via nulla. Appena andati via, il gioielliere ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sambuca di Sicilia che hanno ascoltato la testimonianza del gioielliere e avviato le indagini per risalire all’identità dei quattro. Verranno esaminati anche i video delle telecamere di videosorveglianza della gioielleria.