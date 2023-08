Santa Elisabetta, è morto l'ex sindaco Emilio Militello: storico militante di sinistra

Santa Elisabetta piange la morte di Emilio Militello. Storico militante di sinistra, è stato sindaco del Comune in provincia di Agrigento dal 2009 al 2014. Aveva 65 anni e da tempo era malato.

Ad annunciare il decesso è stato l'attuale sindaco di Santa Elisabetta, Domenico Gueli: "Militello, dapprima apprezzato professionista, poi dirigente aziendale dell’impresa di famiglia si è distinto per essere uomo di raffinata intelligenza politica, molto rispettato e stimato, punto di riferimento sicuro, zelante amministratore, generoso e concreto, contraddistinto da un tratto attento e disponibile, per lungo tempo un equilibrato punto di riferimento per diverse amministrazioni locali, oltre che degli operatori economici e delle imprese del territorio. La sua prematura e improvvisa scomparsa lascia il paese sgomento e privato di uno dei suoi figli migliori".

Anche la sezione del Partito democratico di Agrigento ha voluto rendere omaggio: "Si tratta di una grave perdita per l'intera comunità del Partito democratico della provincia di Agrigento, che lo piange con sincero trasporto. Emilio è stato un grande dirigente politico, un amministratore illuminato e di acclarata onestà e intransigenza morale, un autentico gentiluomo di altri tempi. Ci stringiamo alla famiglia ed al circolo PD di Santa Elisabetta".

E ancora, Giovanna Iacono: "Santa Elisabetta e la Sinistra in generale perdono un esponente politico di rare qualità, stimato e apprezzato da tutti, appassionato e capace. È stato segretario della nostra sezione, più volte consigliere comunale e sindaco del nostro paese, e lo ha fatto sempre con orgoglio, passione e impegno. Mi mancherà un compagno con cui sono cresciuta politicamente e umanamente, con cui ho condiviso anni di militanza e di battaglie, che ha saputo incarnare pienamente i valori del nostro comune sentire e agire politico. Che la terra ti sia lieve, Emilio". "Sentite condoglianze a tutta la famiglia, rip caro Emilio. Per elencare tutte le tue qualità e la splendida persona che sei non basterebbe un intero vocabolario, sei stato un grande maestro di vita .Grazie per tutto quello che ci hai donato ,che la terra ti sia lieve", scrive Michela Sicorello.

I funerali saranno celebrati oggi, alle 17:30 presso la chiesa Madre di Santa Elisabetta.