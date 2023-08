Campobello di Licata, elezioni annullate: decade il sindaco Pitruzzella, si torna al voto

Il Cga ha annullato il risultato delle elezioni amministrative a Campobello di Licata (provincia di Agrigento). Si tornerà alle urne, probabilmente già in autunno. Il 22 e il 23 ottobre è già previsto che vadano al voto tre comuni, Bolognetta e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, e Calatabiano, provincia di Catania.

La decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia è giunta a seguito del un ricorso presentato dal candidato sindaco non eletto Michele Termini, che ha subito esultato per la pronuncia del Cga: «Giustizia è fatta», ha detto.

Decade il sindaco Antonio Pitruzzella, che si era insediato subito dopo il voto del 12 giugno dell'anno scorso. Al centro del ricorso alcune schede contestate. Il Cga ha deliberato l'annullamento dell'intera consultazione e di conseguenza della proclamazione di sindaco e consiglieri comunali. Adesso sarà nominato un commissario e poi si tornerà al voto.