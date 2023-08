Sanità, ad Agrigento nasce una task force per azzerare le liste d’attesa

L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento annuncia di volere recuperare le prestazioni non rese durante la pandemia grazie alla costituzione di un team dedicato. È in corso quella che viene presentata come «l’ottimizzazione delle procedure nella gestione delle liste d’attesa per visite specialistiche».

L’annuncio dell’Asp è arrivato poche ore dopo la notizia che, a seguito di ispezioni e verifiche documentali effettuate a luglio, negli ospedali di Agrigento e Sciacca i Nas hanno segnalato all’assessorato regionale alla Salute presunte irregolarità nella gestione delle liste d’attesa. L’indagine dei Nas coinvolgerà tutte le Asp e gli ospedali della Sicilia visto che proprio nell’Isola si registrano numeri record sulle liste: 237.512 richieste ancora pendenti di visite ambulatoriali, secondo l’ultimo rilevamento della Regione e poco meno di 40 mila prenotazioni di ricovero rimaste senza risposta.

Un servizio approfondito di Giuseppe Pantano sul Giornale di Sicilia in edicola, nella foto l'ospedale di Sciacca