Rifiuti abbandonati, ad Agrigento 136 multe in due mesi: l'appello del sindaco

Sono 136 le infrazioni registrate ad Agrigento negli ultimi due mesi per abbandono illecito di rifiuti. Il dato è quello dell'ultimo report del Comune, che comprende il periodo fra il 26 maggio e il 25 luglio, realizzato grazie all'installazione delle fototrappole e che è stato reso noto in queste ore.

Alcuni dei responsabili erano già stati censiti per lo stesso reato, sono dunque recidivi. In un videomessaggio il sindaco Francesco Micciché illustra la situazione: "Mi chiedo perché ciò accada. Abbiamo convocato queste persone già note, per confrontarci e capire le ragioni".

Per venire incontro ai cittadini il Comune di Agrigento ha attivato il servizio delle isole ecologiche mobili. Ogni giorno, in una piazza diversa della città, c’è un’isola ecologica per smaltire i rifiuti, compresi gli ingombranti.