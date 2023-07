Migranti, a Porto Empedocle il secondo hotspot

Non solo Lampedusa. Anche Agrigento avrà il suo hotspot che nascerà, probabilmente fra ottobre e novembre prossimi, nella zona del Caos, in quella che è l’ultima porzione di area portuale di Porto Empedocle. Lo ha reso noto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano (nella foto), spiegando che saranno «collocati dei moduli abitativi che potranno ospitare 200-250 persone. In queste strutture - ha aggiunto - verranno effettuate le procedure di fotosegnalamento, rilievo delle impronte digitali e dunque identificazione. Accanto, a circa 150 metri, quindi i migranti potranno raggiungere l’area di pre identificazione a piedi, verranno collocate delle tende e sarà il posto dove potranno essere accolti, e assistiti dalla Croce rossa italiana, i migranti che verranno fatti sbarcare a Porto Empedocle, anche dopo un repentino, e dunque senza pre-identificazione, trasferimento da Lampedusa».

