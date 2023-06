Il Consiglio d'Europa: l'Italia cambi le politiche sui migranti

«È ora che l’Italia cambi radicalmente le politiche migratorie», in particolare per quanto riguarda i salvataggi in mare, le relazioni con le Ong e gli accordi con i Paesi della sponda Sud. A dirlo è la commissaria dei diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovic, dopo la visita compiuta in Italia la scorsa settimana. «L’Italia - per la commissaria - non si sta impegnando come dovrebbe nelle operazioni di salvataggio e sta rendendo più difficile questo compito per le Ong». Mijatovic ha anche criticato gli accordi con Paesi come la Libia e la Tunisia.

«L’umanità che i cittadini e il sindaco di Lampedusa mostrano verso i migranti è un esempio per tutti», ha poi detto Mijatovic. La commissaria è rimasta molto colpita dal fatto che nonostante a Lampedusa i cittadini soffrano «svantaggi» e sentano «abbandonati» la maggior parte di loro continui ad accorre per aiutare chi sbarca sull’isola, offra cibo, raccolga vestiti.