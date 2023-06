Micciché: Agrigento sarà capitale della cultura e del dialogo

Nel 2025 la capitale della cultura sarà Agrigento. Il suo sindaco, Francesco Micciché, oggi è intervenuto al dibattito della Fondazione Symbola dedicato alle capitali della cultura. «Ci eravamo candidati due volte puntando sulla valle dei templi - ha ricordato - e avevamo perso. Questa volta abbiamo voluto cambiare per parlare di cultura in maniera più dinamica. Così, abbiamo deciso di puntare sull’accoglienza, sul dialogo tra i popoli, anche migranti. Questa volta abbiamo voluto includere anche il patrimonio della provincia, inclusa Lampedusa. Tra i vari progetti abbiamo anche il museo della città perché vogliamo stimolare il turista a venire in centro storico per viverlo per poi andare alla Valle dei templi».