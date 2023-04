Raffadali, presentati i documenti: il sindaco Cuffaro assicura che il concertone si farà

Il tradizionale concertone del primo maggio, in piazza Progresso a Raffadali, si farà. E sul palco saliranno Francesco Sarcina e Le Vibrazioni. Lo assiucra il sindaco Silvio Cuffaro, che ha riunito la commissione pubblici spettacoli ed ha portato alla Questura di Agrigento tutta la documentazione richiesta. Per il sindaco è completa ed esaustiva, richiesta. L’autorità provinciale di pubblica sicurezza ha già dato il via libera, firmando la licenza affinché il maxi spettacolo possa essere fatto, in piena sicurezza e rispettando quanto richiesto dalla normativa. I problemi erano nati dopo che il piano di sicurezza presentato in prima battuta era risultato incompleto.

