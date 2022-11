Rifiuti abbandonati per strada a Licata, scatta una raffica di multe

l carabinieri, assieme agli agenti della polizia municipale, hanno elevato a Licata, nel giro di poche ore, oltre una dozzina di multe per abbandono di rifiuti di diversa natura. A Licata è da tempo che è, ormai, un fiorire di discariche abusive. Montagne di rifiuti che poi vengono date alle fiamme. È stato dato il via dunque al contrasto dell’illecito abbandono di spazzatura e nel giro di poche ore i militari dell’Arma e i vigili urbani hanno pizzicato e sanzionato più di una dozzina di incivili. I controlli proseguiranno, anche per identificare chi brucia.

